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Здоровье24 июля 2021 12:01

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 24 июля 2021 года составило 1502 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 24 июля 2021 года
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманской области за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 человек.

В Мурманской области за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 июля 2021 года составило 1502 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек. За последние две недели суточное количество летальных исходов составляет не меньше 8-9.

За последний день выявили 254 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 60117 человек.

Напомним: план по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 45%. Прививку сделали 155 тысяч человек.

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