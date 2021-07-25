Мурманск вошел в десятку техногенных городов России

Пробы земли брали с территории с жилыми домами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые из Института промышленной экологии Уральского отделения РАН провели анализ проб грунта в десяти самых промышленных города России. Образцы брались на территориях с жилыми домами.

- С помощью электронного микроскопа авторы охарактеризовали внешние признаки, структуру и состав техногенных частиц: основную массу частиц составил микропластик и тяжелые металлы, - сообщает Российский научный фонд. - Источником этих загрязнений в дорожной пыли могут быть производства, стирающиеся шины и тормозные колодки транспорта, стройплощадки и бытовые отходы.

По итогам анализа был составлен рейтинг наиболее грязных городов страны среди самых промышленных. На первом месте оказался Ростов-на-Дону - там доля частиц техногенных загрязнений составила до 43% от всего отобранного материала, в Нижнем Тагиле - 31%, в Магнитогорске - 29%, в Екатеринбурге - 25%, Нижнем Новгороде - 24%.

Мурманск оказался во второй пятерке вместе с Уфой, Пермью, Тюменью и Челябинском. Ученые делают вывод, что высокую концентрацию загрязнения в городах обеспечивает специализация городов на металлургии и машиностроении.

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