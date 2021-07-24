В Мурманской области ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 1,3%

В Мурманской области снизилась продолжительность жизни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росстат опубликовал данные о том, как изменилась продолжительность жизни в России в 2020 году. Фактически, она снизилась во всех регионах, где-то больше, где-то не очень значительно, кроме Севастополя.

В целом по России продолжительность жизни снизилась на 1,8 года до 71,54 года. И для женщин, и для мужчин она упала одинаково — примерно на 1,75 года. Разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин в России почти десять лет. Наибольшее падение произошло в Чечне (5%), Ненецком автономном округе (3,8%), Липецкой области (3,7%) и Дагестане (3,4%). Дольше всего живут в Ингушетии - 81,5 года, Дагестане - 76,4 года и Москве - 76,2 года.

Меньше всего откат произошел в Севастополе, на Сахалине и в республике Адыгея. Самая короткая продолжительность жизни в Тыве - 72,8 года, в Еврейском автономном округе 73,3 года, в Амурской области - 73,4 года.

Мурманская область занимает 76 место по продолжительности жизни. Падение в 2020 году составило 1,3%. Средняя продолжительность теперь 74,7 года, мужчины живут 73,9 года, женщины 75 лет, разница в возрасте небольшая.

- До пандемии, за десять лет — с 2009 по 2019 год, ожидаемая продолжительность жизни в России прибавила 4,4 года. В 2020-м мы откатились на уровень 2015–2016 годов, - комментирует РБК заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина.

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