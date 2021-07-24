В Мурманской области дорожает мясо и дешевеют овощи

В Мурманской области подорожала свинина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последняя неделя в Мурманской области немного изменила цены на продукты. Подорожала свинина на 1,4%, пшено на 0,9% и сливочное масло на 0,8%. Подешевели овощи: картофель на 6,1%, репчатый лук на 3,3%, белокочанная капуста на 1,4%.

- Пищевая поваренная соль подорожала на 0,7%, пшеничная мука на 0,6%. Снижение цен отмечено на охлаждённые и мороженые куры на 1,1%, куриные яйца на 0,5%, - сообщили в Мурманскстате.

Таким образом свинина теперь стоит 323 рублей за килограмм, пшено - 92,07 рубля, сливочное масло 868,82 рубля за килограмм. Стоимость картофеля составила 63,79 рубля за килограмм, репчатого лука - 39,50, белокочанной капусты - 47,02, охлажденные и мороженные куры - 178,15, куриные яйца - 80,16. Остальные товару существенно в цене не изменились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области на карте нашли огромного паука. Так с высоты выглядит вырубленный лес (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru