Мурманская область не попала в рейтинг самых чистых регионов

Субъекты оценивали по качеству организации раздельного сбора мусора. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Общероссийский народный фронт с января по март обследовал контейнерные площадки по России. Местные жители через интернет оценивали их состояние и соблюдение принципа раздельного сбора мусора. Всего эксперты обследовали 106,5 тысячи контейнерных площадок. В рейтинге заявлялись 85 регионов, 13 субъектов в него не попали из-за маленького количество обследованных площадок. В их числе оказалась и Мурманская область.

Основные точки мониторинга были это внедрение раздельного сбора отходов и чистота на контейнерных площадках. Лучше всего ситуация обстоит в Московской области, городе Москве, Алтайском крае и Оренбургской области. Хуже всего в Бурятии, Кирове и Костроме.

- В результате мониторинга установлено, что 22% контейнерных площадок не имеют асфальтового или бетонного покрытия; 63% контейнерных площадок не имеют информации об организации, ответственной за вывоз отходов; 71% контейнерных площадок не имеют навеса; 81% контейнерных площадок не имеют информации о графике вывоза отходов", - цитирует РИА пресс-службу ОНФ.

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