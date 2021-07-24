Жительница Мурманска перевела мошенникам 1,7 миллиона рублей

Мошенники выпали у пенсионерки из Мурманской области 1,7 миллиона рублей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

66-летняя пенсионерка из Мурманска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Ей позвонили по телефону якобы из службы безопасности банка и сообщили, что кто-то попытался оформить на ее имя кредит. И для спасения ее накоплений их надо перевести на безопасные счета. Женщина сняла деньги положила наличку по номерам телефонов.

- Северянка осуществила ряд переводов своих денежных средств на общую сумму 1 миллион 700 тысяч рублей. По окончании всех операций звонки ей резко прекратились, а самостоятельно связаться с абонентом стало невозможно, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Телефонные номера, с которых звонили женщине, зарегистрированы в городах Москве, Санкт-Петербурге и Вологодской области. Есть и совпадения с аналогичными номерами по другим фактам мошенничества в регионах страны.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают: нельзя вести разговоры с такими людьми, нельзя выполнять выполняйте требования, поступающие по телефону. Нужно помнить, что банковские служащие не проводят операций по переводу денежных средств с помощью телефона.

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