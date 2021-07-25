Житель Кольского района подделал документы для получения водительского удостоверения

42-летний житель Мурмашей очень хотел быть допущенным к сдаче экзаменов на право вождения. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Полиция выявила мужчину, который для получения водительского удостоверения предоставил поддельные документы - медицинское заключение об отсутствии противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами. 42-летний житель Мурмашей очень хотел быть допущенным к сдаче экзаменов на право вождения, но у принимающих возникли сомнения в подлинности документов.

- По результатам заключения эксперта заключение северянина, действительно, представляло собой заведомо подложный документ, не имеющего отношения к медицинской организации. Эксперт отметил, что в нем проставлены фиктивные оттиски печатей и штампов о прохождении медицинской комиссии, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 327 УК РФ - подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа. полиция устанавливает обстоятельства изготовления справки. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

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