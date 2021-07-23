Саамы могут обратиться в МФЦ для включения в список лиц, относящихся к коренным и малочисленным народам Севера

Заявление в МФЦ могут подать граждане из числа коренных и малочисленных народов Севера или общины в отношении своих членов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коренные малочисленные народы имеют определенные льготы, но чтобы ими пользоваться, надо разобраться с бумажной стороной. Волокиту стараются облегчить. Так, МФЦ стали принимать заявления о включении в список лиц, относящихся к коренным и малочисленным народам Севера.

Работа ведется в рамках принятого в феврале 2020 года закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам».

- Учет лиц, относящихся к коренным и малочисленным народам Севера, осуществляется через список, формируемый Федеральным агентством по делам национальностей, - уточнили в правительстве Мурманской области. - Как утверждают инициаторы данного закона, единый перечень граждан, относящихся к коренным и малочисленным народам Севера, поможет соблюдать их права и гарантии, позволит упростить механизм их реализации, в том числе право на традиционное природопользование.

Заявление в МФЦ могут подать граждане из числа коренных и малочисленных народов Севера или общины в отношении своих членов. Документы также можно направить почтовым отправлением с описью вложения непосредственно в ФАДН (121069, г. Москва, Трубниковский переулок, д. 19).

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