На выходных в Мурманской области сохранится прохладная погода с дождями

Мурманская область под влиянием циклонической депрессии. Фото: Мария АНАНОВА

Совсем не летняя погода царит в Мурманской области в последнее время. Так, в Мурманске шел град, в Кировске был штормовой ветер и ливень, а в Ловозерских тундрах лег снег. На ближайших выходных также сохранится прохлада.

- На Кольском полуострове царит южная, юго-западная периферия циклона с центром в Баренцевом море. 24 июля будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +4+9, днем +10+15 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

25 июля будет до +17 градусов. А с понедельника, 26 июля, ожидается небольшое повышение температуры воздуха.

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