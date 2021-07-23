Под Умбой в ДТП погибли три коровы

По факту аварии проводится проверка. Фото: Иван МАКЕЕВ

В районе Умбы произошло серьезное ДТП, в котором погибли животные. Также пострадал сам водитель, который не был предельно внимательным на дороге.

- 15 июля в 23.55 на 4-ом километре автодороги Умба-Варзуга 30-летний водитель "ВАЗа" не заметил трех коров, переходящих проезжую часть, и наехал на них. Машина съехала в кювет. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

После столкновения рогатые скончались, а водитель получил телесные повреждения - его обслужили в медучреждении.

Напомним: в Кандалакшской районе произошло смертельное ДТП. Водитель Renault сбил дорожного рабочего и влетел в другой автомобиль.

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