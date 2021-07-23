Уроженка Мурманска выступит на Паралимпиаде в Токио

В академическую греблю Екатерина пришла после того, как ее заметили на играх в Пхенчхане. Фото: личный архив Екатерины Мошковской

23 июля в Токио стартовали летние Олимпийские игры. Хоть от Мурманской области спортсмены не участвуют, зато наша землячка поедет на Паралимпиаду - она начнется 24 августа.

Екатерина Мошковская, которая недавно закончила магистратуру в Мурманске, выступит на играх в составе сборной России по академической гребле. В 2018 году спортсменка принимала участие в зимней Паралимпиаде в Пхенчхане, соревнуясь в лыжных гонках и биатлоне среди слабовидящих. Девушка заняла почетное пятое место и ей присвоили звание «Мастер спорта России международного класса».

В академическую греблю Екатерина пришла после того, как ее заметили на играх в Пхенчхане представители Федерации спорта. Они отметили, что физическая подготовка и антропометрия тела позволит девушке успешно проявить себя в пара-гребле. Девушка стала тренироваться и вместе с другими гребцами ездила на сборы в промежутках между лыжами, показывала хорошие результаты. Затем ей предложили пройти отбор в паралимпийскую сборную России.

- В мае у нас был отбор, собирали сильнейший экипаж. Я прошла. Недавно мы с командой вернулись из Италии, где проходил Кубок мира - International Para-Rowing Regatta, выиграли две золотые медали, - поделилась мурманчанка.

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