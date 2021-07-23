В Мурманске открытый люк прикрыли веткой рябины

Рядом с озелененным люком поставили коробку. Фото: группа "Мурманск"

В Мурманске на улице Павлова образовалась опасная ловушка - прямо на проезжей части открылся канализационный люк. Проблему решили очень интересным образом, вставив в дыру ветку рябины, чтобы мимо проезжающие водители обратили внимание на проблему и не застряли посреди дороги. Это очень удивило северян.

- Безопасность превыше всего! Открытый люк оградили кустом и картонной коробкой, - иронично отметили в паблике "Мурманск".

Почему люк закрыли веткой - остается загадкой, ведь крышка никуда не делась и ее нужно было просто поправить...

Напомним: житель Мурманска возмутился состоянием дороги на улице Чехова. Мужчина пожаловался на брусчатый спуск, который уже покрыт колдобинами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске дом на улице Шмидта украсит мурал с ледоколом. Работа уже готова наполовину (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru