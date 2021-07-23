Более 100 студентов пройдут производственную практику на Кольской АЭС в 2021 году

География вузов, студенты которых знакомятся на АЭС с азами профессии атомщика, достаточно обширна. Фото: Пресс-служба КолАЭС

На Кольской АЭС обеспечены необходимые меры безопасности в условиях действия новой коронавирусной инфекции, что позволяет студентам 13 профильных вузов и Полярнозоринского энергетического колледжа знакомиться с особенностями эксплуатации энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР) на АЭС в очном формате.

«Каждый год мы принимаем более 100 студентов, которые хотят пройти учебную, производственную и преддипломную практику на нашем предприятии. Всем практикантам мы даем опытных наставников, которые помогают молодежи овладевать профессией», - рассказал заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

География вузов, студенты которых знакомятся на АЭС с азами профессии атомщика, достаточно обширна: Москва, Санкт-Петербург, Томск, Иваново, Петрозаводск, Екатеринбург, Севастополь и другие.

С начала 2021 года практику на Кольской АЭС в основных производственных цехах – реакторном, турбинном, электрическом, тепловой автоматики и измерений, отделе ядерной безопасности и надежности – уже прошли 58 юношей и 32 девушки по специальностям: «Ядерные реакторы и материалы», «Электроэнергетика и электротехника», «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг».

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