Индекс бигмака для Мурманска: американцы могут купить у нас три бургера

У нас бигмак стоит 137 рублей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Каких только съедобных индексов нет: окрошки, салатов сельдь под шубой и оливье. Но если это все больше локальная история для регионов, то вот индекс бигмака уже масштабнее.
Напомним: его уже 35 лет составляют журналисты журнала The Economist. По нему любопытно смотреть, сколько должен стоит доллар в России. Согласно последним исследованиям (тут можно пустить слезу по 2000-х годам) - всего 29,9 рубля! В штатах бигмак стоит 5,65 доллара (420 рублей), в России - 2,27 доллара (169 рублей).
А что же Мурманск? У нас бигмак стоит 137 рублей. Выходит, что если американцы приедут к нам в гости, то они смогут купить три бургера, а вот если мы уедем США, то можем рассчитывать на треть.
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