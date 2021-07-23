Индекс бигмака для Мурманска: американцы могут купить у нас три бургера

У нас бигмак стоит 137 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каких только съедобных индексов нет: окрошки, салатов сельдь под шубой и оливье. Но если это все больше локальная история для регионов, то вот индекс бигмака уже масштабнее.

Напомним: его уже 35 лет составляют журналисты журнала The Economist. По нему любопытно смотреть, сколько должен стоит доллар в России. Согласно последним исследованиям (тут можно пустить слезу по 2000-х годам) - всего 29,9 рубля! В штатах бигмак стоит 5,65 доллара (420 рублей), в России - 2,27 доллара (169 рублей).

А что же Мурманск? У нас бигмак стоит 137 рублей. Выходит, что если американцы приедут к нам в гости, то они смогут купить три бургера, а вот если мы уедем США, то можем рассчитывать на треть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От трески до ледокола: Какие достопримечательности Мурманской области могут стать "Сокровищами России". Заполярный регион участвует в масштабном национальном конкурсе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru