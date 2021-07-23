Снимок с северным сиянием в Териберке одержал победу на мировом конкурсе iPhone Photography Awards

Туристке удалось запечатлеть подругу на фоне чудесных изумрудных всполох. Фото: Татьяна Мерзлякова

Красоты заполярной природы покоряют мир! Так, жительница Москвы Татьяна Мерзлякова победила в конкурсе мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2021. Она запечатлела шикарное северное сияние в Териберке.

Снимок россиянки занял первое место в номинации "Путешествие". Фотографию она сделала на iPhone 12 Pro Max.

Девушка рассказала, что отправилась на Кольский полуостров на несколько дней в феврале, специально, чтобы увидеть северное сияние. И колесо фортуны ее не подвело. Туристке удалось запечатлеть подругу на фоне чудесных изумрудных всполох, озаривших ночное небо.

- В тот день было -27 градусов и большая влажность. Даже в перчатках сложно в таких условиях включить камеру. Эта фотография без ретуши, только поправлена экспозиция встроенными инструментами камеры в iPhone. Если вы не были на Териберке - очень рекомендую, невероятной красоты место!, - отметила Татьяна на конкурсе.

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