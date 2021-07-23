В Мурманске до конца месяца ограничат движение на проспекте Ленина

В августе намечен ремонт проспекта Кольского.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области вовсю идет дорожная кампания, работы еще много, но пока лето не закончилось, надо торопиться.
Сейчас подрядчики приступают к крупным участкам с серьезным потоком даже летом. Так, неудобства ждут водителей в центре Мурманска.
- В связи с постановлением администрации №1944 будет ограничено движение всех видов транспорта по проезжей части проспекта Ленина в районе дома №75 и перекрестка с улицей Профсоюзов в южном направлении на участке 55 метров с 8 часов 25 июля до 17 часов 24 августа, - сообщает мэрия областного центра.
В августе намечен ремонт проспекта Кольского.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске посреди июля выпал град. Ледяные зернышки успели полежать на земле, но быстро растаяли (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru