В Мурманске до конца месяца ограничат движение на проспекте Ленина

В августе намечен ремонт проспекта Кольского. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области вовсю идет дорожная кампания, работы еще много, но пока лето не закончилось, надо торопиться.

Сейчас подрядчики приступают к крупным участкам с серьезным потоком даже летом. Так, неудобства ждут водителей в центре Мурманска.

- В связи с постановлением администрации №1944 будет ограничено движение всех видов транспорта по проезжей части проспекта Ленина в районе дома №75 и перекрестка с улицей Профсоюзов в южном направлении на участке 55 метров с 8 часов 25 июля до 17 часов 24 августа, - сообщает мэрия областного центра.

В августе намечен ремонт проспекта Кольского.

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