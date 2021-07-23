В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 256 человек

На лечении остаются 7786 пациентов. Фото: ИВАНОВА Диана

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 23 июля 2021 года, за последние сутки 256 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Больше всего зараженных зафиксировали в Мурманске (+130, всего 29981). На втором месте Североморск (+19, всего 5377). Тройку замыкает Кандалакшский район (+25, всего 4031).

Поправились и вернулись к обычной жизни 50 584 северянина. На лечении остаются 7786 пациентов. За сутки умерли от ковида 8 человек (всего 1493).

Напомним: роспотребнадзор Мурманской области рассказал, какие северяне стали чаще болеть коронавирусом. Темп прироста заболеваемости наконец-то снизился.

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