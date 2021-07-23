В Мурманске пропала 31-летняя женщина с темными волосами

Где находится девушка - не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

С прошлой недели в Мурманске ищут местную жительницу Кристину Соколову. 31-летняя северянка ушла из дома (улица Копытова,41) 18 июля и с тех пор не известно, где же она находится.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные ниже плеч. Во что была девушка одета - не уточняется.

Тех, кто обладает любой информацией о местонахождении Кристины, просят обратиться в полицию (02 или 102) или к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас" по телефону 8-911-311-70-20.

Напомним: в Мурманске разыскивают 24-летнего Михаила Городко. Он пропал 18 июля.

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