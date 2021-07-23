Северный флот прокомментировал ДТП с БРТ по дороге на Североморск

Официальных комментариев по данному ДТП нет. Фото: vk.com/severomorsk

Вечером 22 июля на дороге Мурманск-Североморск произошло ДТП с участием БТР. Машина шла в составе военной колонны. Представители Северного флота прокомментировали происшествие.

- Командование Мурманского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту ДТП с участием бронетранспортера одной из воинских частей. По предварительным данным водитель бронетранспортера БТР-80 не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет. В ходе происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

БТР быстро достали из кювета и доставили в пункт назначения.

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