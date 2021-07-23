Мурманские таможенники конфисковали полтора килограмма запрещенных веществ в посылках

Из незаконного оборота изъяли 196,98 грамм наркотических средств и 1542 грамм сильнодействующих веществ. Фото: sztu.customs.gov.ru

С начала года Мурманская таможня возбудила 9 уголовных дел за международную пересылку сильнодействующих веществ и наркотиков по почте.

Жителям Мурманской области незаконные посылки отправляли из Китая, Белоруссии, Казахстана и Испании. А северянам из Архангельской области одно почтовое отправление пришло из Италии, а другое - из Индии.

Также таможенники завели 21 дело об административных правонарушениях по фактам запрещенных пересылок лекарственных препаратов без деклараций.

- Из незаконного оборота изъяли 196,98 грамма наркотических средств и 1542 грамма сильнодействующих веществ, - отметил Игорь Черкунов, заместитель начальника Мурманской таможни.

В этом году специалисты таможни и службы по противодействию контрабанде наркотиков провели два крупных задержания. Посылки пришли Испании - в одной из них было 95 граммов гашиша, в другой - столько же гашиша и 3 грамма марихуаны. По данным фактам возбудили уголовные дела по части 3 статьи 229.1 УК РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мончегорске задержали молодого человека за хранение наркотиков. 19-летний мужчина хранил дома 24 грамма синтетического наркотика (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru