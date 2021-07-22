В Кандалакше поймали 15-летнего мотоциклиста без водительских прав

Кандалакшанин может получить штраф. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

20 июля автоинспекторы Кандалакши остановили подростка, который катался на мотоцикле. На улице Первомайской сотрудники полиции попросили молодого человека предъявить документы, однако водительских прав у него не оказалось. У тому же, мотоцикл был не зарегистрирован должным образом.

По словам юного северянина, транспорт фирмы RАСER он купил в этом году на заработанные деньги.

- В отношении мотолюбителя составили административные протоколы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ и части 1 статьи 12.1 КоАП РФ, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Мурманской области. .

За отсутствие водительских прав кандалакшанина может ждать штраф до 15 тысяч рублей, а за незарегистрированное транспортное средство - штраф до 800 рублей.

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