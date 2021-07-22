За последний день выявили 263 новых случая заражения COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 22 июля 2021 года составило 1485 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек. За последние две недели суточное количество летальных исходов составляет не меньше 8-9.

За последний день выявили 263 новых случая заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 59 607 человек.

Напомним: роспотребнадзор Мурманской области рассказал, какие северяне стали чаще болеть коронавирусом. Темп прироста заболеваемости наконец-то снизился.

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