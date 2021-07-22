62-летний пенсионер в Североморске поджег две машины

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не известно, какие мысли, мотивы и идеи бродили в голове у 62-летнего пенсионера из Североморска, который под воздействием алкогольного опьянения стал поджигать машины.

Первый раз пожарные выехали на улицу Авиаторов. Машина пострадала, по словам владельца, на 50 тысяч рублей. Второй раз пришлось ехать уже на улицу Гвардейскую, и там ущерб оказался более серьезным - 150 тысяч рублей. Осмотр показал, что причиной возгорания автомобилей стал поджог.

- В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступлений. В беседе с правоохранителями подозреваемый не смог пояснить, с какой целью совершил поджог автомобилей. Причину своего поступка он объяснил сильным алкогольным опьянением, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 167 УК РФ - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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