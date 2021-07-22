В Мурманске разыскивают 24-летнего Михаила Городко

Всех, кто видел его, знает о его местонахождении или любую другую информацию, просят позвонить о телефонам: 8 (8152) 40-61-10, 02, 102 или 8-911-339-89-41. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51

24-летний Михаил Городко пропал в Мурманске. 18 июля он ушел из дома, что находится на улице Подстаницкого, и с тех пор о нем ничего не известно. По данным родственников, в тот день он был одет в сине-зеленую спортивную куртку с капюшоном, на нем были черные спортивные штаны и серые кроссовки. Еще у него с собой была небольшая сумка, которую он носит через плечо.

Всех, кто видел его, знает о его местонахождении или любую другую информацию, просят позвонить о телефонам: 8 (8152) 40-61-10, 02, 102 или 8-911-339-89-41. Звонки принимаются круглосуточно.

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