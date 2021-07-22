В Мурманске задержали пристававшего к девушке мужчину

К уголовному преследованию мужчины добавится новое дело за нападение на девушку. Фото: Иван ПРОХОРОВ

38-летний житель Карелии долго бегал от закона - он находился в федеральном розыске за кражи. Спрятаться он решил в Мурманской области, только вот привлек к себе внимание.

Как сообщили в Росгвардии региона, поздним вечером в городском парке Мончегорска мужчина стал приставать к девушке и удерживает ее против ее воли. На место выехали сотрудники вневедомственной охраны.

- Во время беседы с росгвардейцами мужчина вел себя неадекватно. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Росгвардии Мурманской области.

К уголовному преследованию мужчины добавится новое дело за нападение на девушку.

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