В Мурманске задержали пристававшего к девушке мужчину

К уголовному преследованию мужчины добавится новое дело за нападение на девушку.
Фото: Иван ПРОХОРОВ
38-летний житель Карелии долго бегал от закона - он находился в федеральном розыске за кражи. Спрятаться он решил в Мурманской области, только вот привлек к себе внимание.
Как сообщили в Росгвардии региона, поздним вечером в городском парке Мончегорска мужчина стал приставать к девушке и удерживает ее против ее воли. На место выехали сотрудники вневедомственной охраны.
- Во время беседы с росгвардейцами мужчина вел себя неадекватно. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Росгвардии Мурманской области.
К уголовному преследованию мужчины добавится новое дело за нападение на девушку.
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