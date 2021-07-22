"Ремонт был в прошлом году, а сейчас ямы": житель Мурманска возмутился состоянием дороги на улице Чехова

В мэрии обещают разобраться. Фото: Виталий Подобед

На днях в редакцию "КП-Мурманск" обратился мурманчанин Виталий Подобед, который пожаловался на плохую дорогу, а именно его возмутило состояние брусчатого спуска с улицы Чехова на улицу Павлова.

- Эту дорогу ремонтировали в прошлом году, а сейчас она уже покрылась ямами и трещинами из-за большегрузов. Спускаться очень затруднительно, - отметил житель заполярной столицы.

Мы обратились в администрацию Мурманска, где пообещали разобраться с ситуацией.

- Комитет по развитию городского хозяйства администрации Мурманска постоянно контролирует техническое состояние автодороги. В Управление дорожного хозяйства направлено требование об устранении дефектов на указанном участке, - сообщили в мэрии.

Напомним: состояние дороги на улице Капитана Буркова после ремонта тоже удивило северян. Новый асфальт кажется слишком пористым.

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