Погода в Мурманске на 22 июля 2021 года: прохладно и дожди

На Кольском полуострове продолжает царить южная периферия циклонической депрессии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Небесная канцелярия и не думает радовать жителей Мурманской области теплом. Пока в соседней Карелии бушуют лесные пожары, в Заполярье настолько прохладно, что идет град и снег.

- 22 июля в регионе будет облачная с прояснениями погода, временами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4 - 9, днем +9 - 14 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

На Кольском полуострове продолжает царить южная периферия циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. Так что в ближайшие дни солнышко будет скрыто за тучами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ничего не было видно, только белая пелена": Кировск по уши затопило и засыпало градом. Из-за разбушевавшейся непогоды в городе поломаны деревья, а у домов поехали крыши (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru