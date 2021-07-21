Лесные пожары в Карелии: открыта ли трасса «Кола»

Леса в Карелии горят на площади более 6 тысяч га. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже несколько дней как Карелия объята лесными пожарами. Если еще в понедельник, 19 июля, их площадь была около 4 тысяч га, то теперь уже 6,5 тысяч га.

- На текущий момент в регионе 38 действующих лесных пожаров на площади 6 479 га на территории Олонецкого, Прионежского, Муезерском, Пудожском, Беломоском, Лахденпохском, Сортавальском, Калевальском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском районах (25 пожаров на площади 77 га локализовано), - сообщили в МЧС Карелии.

Республика горит так сильно, что губернатор Андрей Чибис поручил отправить наших десантников авиалесоохраны на помощь соседям, также к борьбе с огнем подключились военные.

Если леса продолжат гореть, то жители Мурманской области могут оказаться почти отрезаны от других регионов по земле – трассу «Кола» уже перекрывали в Сегежском районе из-за сильного задымления. Волнует, что же там, в Карелии, и отпусников, и тех же дальнобойщиков.

По данным на день 21 июля от Упрдор «Кола», «Кола» открыта с 19 июля. Проехать можно, но водителям стоит все равно быть начеку: с собой стоит взять запас бензина, еды, воды. А еще надо быть внимательнее: не гнать и понимать, что дорогу может затянуть дымом от пожара.

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