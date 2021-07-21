От коронавируса умерли еще 9 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 июля 2021 года составило 1476 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек. За последние две недели суточное количество летальных исходов составляет не меньше 8-9.

За последний день выявили 261 новый случай заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 59 344 человека.

Лидером по количеству заболевших является Мурманск (+131, всего 29717). На втором месте Североморск (+18, всего 5338). Тройку замыкает Кандалакшский район (+18, всего 3996).

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