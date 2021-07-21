"Привет для Конюхова": бывший полпред президента РФ в Приморье просит наградить путешественника медалью

Экс-полпред президента помогал Конюхову с экспедициями. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В июле известный путешественник Федор Конюхов вышел из Мурманска на ледоколе "50 лет Победы" и отправился на Северный полюс. Там он проведет в одиночестве и тишине две недели - будет изучать микропластик в океане.

С просьбой передать большой привет исследователю в "КП"-Мурманск" обратился бывший полпред президента РФ в Приморье Валерий Бутов. Он считает, что Федор Конюхов давно заслуживает особой награды за свои дела.

- Мне довелось встречаться и дружить с этим исследователем, помогал ему в некоторых экспедициях. Хочу пожелать Федору успехов! Я дважды представлял его к званию Героя России, но было отказано в этом. Стоило бы уже отметить путешественника высокой наградой, - отметил наш собеседник из Владивостока.

К слову, путешественник уже награжден Орденом Почета, Орденом Дружбы народов и несколькими золотыми медалями.

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