Житель Апатитов хранил дома взрывчатое вещество

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Безработный 44-летний житель Апатитов хранил у себя дома взрывчатое вещество. Об этом узнали сотрудники полиции, которые наведались к нему в гости с проверкой.
- В квартире мужчины, расположенной на улице Нечаева, обнаружили и направили на экспертизу металлическую банку и сверток с сыпучим веществом, а также банку с предметами, похожими на капсюли, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Как показало исследование, вещество, весом более 150 граммов, которое было в банке и свертке, – это промышленно изготовленный бездымный пластинчатый порох.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, сбыт, хранение или ношение взрывчатых веществ". Северянину грозит до пяти лет лишения свободы.
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