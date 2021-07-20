Погода в Мурманске на 21 июля 2021 года: до +16 градусов и дождь

В ближайшие дни ждать перемен в сторону потепления не приходится. Фото: Артем КИЛЬКИН

Время аномальной жары в Мурманской области прошло, и погода перестала радовать нас теплом. Напомним: Кировск на днях штормило и затапливало, а Мурманск осыпал град.

В ближайшие дни ждать перемен в сторону потепления не приходится - на Кольском полуострове царит южная периферия циклонической депрессии, расположенная в Баренцевом море.

- 21 июля будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +5 +10, днем +11+16 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

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