Торгово-развлекательный центр "Мурманск Молл" затопило

"Мурманск Молл" затопило после прорыва трубы. Фото: Алина Андрущенко

Сильных ливней, как в Кировске, в Мурманске не было, но, тем не менее, в торгово-развлекательном центре "Мурманск Молл" случился потоп.

Несколько магазинов пострадали от потоков воды с потолка, в том числе и магазин нижнего белья, который открылся совсем недавно.

Как отмечают посетители и сотрудники ТРЦ, причиной ЧП стал прорыв трубы. Последствия уже устраняют, а северяне сочувствуют продавцам и владельцам торговых точек.

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