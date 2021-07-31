Мурманская шахматистка Валентина Гунина закончила участвовать в чемпионате в Сочи

В финале Третьего круга Кубка мира ФИДЭ в Сочи встретятся две россиянки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманчанка и наша шахматная гордость Валентина Гунина остановила свою серию побед на Третьем круге Кубка мира ФИДЭ в Сочи в 1/4 финала.

В 1/16 финала он играла с соперницей из Индии Харики Дронавалли. В итоге у нее одна победа и одна ничья, что позволило ей выйти в 1/8 финала. Там она встретилась с представительницей Грузии Нино Басилашвили, где первую партию девушки отыграли в ничью, а вторую Валентина выиграла.

В 1/4 она столкнулась с россиянкой Костенюк Александрой, которой проиграла оба матча. В финале Александра встречается с Александрой Горячкиной, тоже россиянкой. Поэтому гордость за нашу сборную не ослабевает - так и или иначе Россия займет на этом этапе два призовых места. А Валентине редакция желает дальнейших побед.

Напомним, Валентина Гунина занимает 1442 место среди шахматистов мира и стабильно держится в Топ-100 женщин-шахматисток. Сейчас она на 34 месте.

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