Жительница Мурманска не смогла улететь на отдых в Грецию из-за долгов по налогам

Северянка задолжала 160 тысяч рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жительница Мурманска накопила долгов по налогам, а именно - 160 тысяч рублей. Когда она собралась выехать на отдых за границу, ее ждал неприятный сюрприз.

- Так как северянка вовремя не погасила задолженность, судебный пристав временно ограничил ее право на выезд из России, о чем уведомил женщину. Однако деньги в счет оплаты задолженности поступили только тогда, когда та действительно не смогла вылететь из страны из-за действующего ограничения на выезд, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Мурманчанке пришлось расплачиваться по долгам прямо в аэропорту, но улететь в Грецию своим рейсом ей так и не удалось, хотя ограничение на поездки за границу вскоре сняли.

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