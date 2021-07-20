В Мурманске посреди июля выпал град

Град осыпает город за городом. Фото: vk.com/pogoda51/Оксана Бабкина

Пока в Карелии бушуют лесные пожары, в Мурманске идет град. Крупицы льда осыпали землю утром и, к счастью, уже успели растаять. Все-таки погода решила вспомнить, что сейчас не зима, а лето.

- Посреди июля северная часть Мурманска на несколько минут преобразилась из-за выпавшей "крупы", - написали в паблике "Погода в Мурманске".

К слову, не только Мурманск усыпало градом. Недавно он шел в Верхнетуломском, а также в Кировске на пару с ливнем и штормовым ветром. Было бы хорошо, если бы небесная канцелярия приносила не только осадки, но и теплые лучики солнца.

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