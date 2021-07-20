Горбуша в Мурманской области идет косяками

Фото: Скриншот видео / Рыбачий патруль / www.youtube.com/channel/UCv05xH-TrUOrTGP5vw1LR_g

Удивительное лето в этом году - все немного не так, как мы ожидали. Помимо ранних грибов в область "прибыла" в огромном количестве горбуша. Очень много рыбаков стоит на дамбе в Кандалакше, а кто-то выходит в море: смотреть и ловить. Как говорят старожилы Терского берега, такого клева они сами не помнят. Блогер с YouTube канала "Рыбачий патруль" снял видео, как он вместе со своими друзьями выходит на лодке в устье реки Умба и за считанные минуты вылавливают несколько рыбин. - Гуляет рядом с лодками рыба и ничего не боится, - рассказывают мужчины, - смотри, у нее губа расщеплена - значит, уже кто-то ее пытался выловить, а она снова за наживкой. Жадная. Помимо процесса самой рыбалки видео наполнено красивыми видами с квадрокоптера, но удивительнее всего, что у мужчины есть возможность сделать и подводные съемки. На них видно, как в воде стоит косяком горбуша. Еще блогер задает вопрос об огромном крюке, которым пользовались на Треском берегу для рыбалки. Но для какой рыбы - неизвестно. Может, вы знаете?

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