На подготовку к зиме в Мурманской области потратят 3,7 миллиарда рублей

К зиме в Мурманской области готовят 7 713 домов.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Мурманской области все лето идет подготовка к отопительному сезону 2021/2022.
- Необходимо подготовить 7 713 единиц жилого фонда, 118 котельных и свыше 11 тысяч километров инженерных сетей. Объем финансирования - 3,7 миллиарда рублей, – сообщил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.
Почти 49 миллионов рублей будет стоить мазут и другое топливо для региона. При этом общие запасы топочного мазута в регионе составляют свыше 95 тысяч тонн, угля – более 45 тысяч тонн.
Главная задача подготовки - сделать так, чтобы зимой избежать коммунальных аварий.
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