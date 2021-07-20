На подготовку к зиме в Мурманской области потратят 3,7 миллиарда рублей

К зиме в Мурманской области готовят 7 713 домов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурманской области все лето идет подготовка к отопительному сезону 2021/2022.

- Необходимо подготовить 7 713 единиц жилого фонда, 118 котельных и свыше 11 тысяч километров инженерных сетей. Объем финансирования - 3,7 миллиарда рублей, – сообщил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Почти 49 миллионов рублей будет стоить мазут и другое топливо для региона. При этом общие запасы топочного мазута в регионе составляют свыше 95 тысяч тонн, угля – более 45 тысяч тонн.

Главная задача подготовки - сделать так, чтобы зимой избежать коммунальных аварий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Кольского района ждет три года колонии за кражу металла на полмиллиона рублей. Мужчина, работавший в УДХ водителем, решил незаконно подзаработать (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru