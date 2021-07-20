В Полярных Зорях пропал 89-летний мужчина

89-летнего жителя Полярных Зорь ищут четвертый день. Фото: vk.com/la_murmansk

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" объявил о новых поисках. С 17 июля не известно, где находится 89-летний Алексей Хлыбов из Полярных Зорь.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, лысый, светло-карие глаза.

Был одет в серую куртку, светло-серый пиджак, темные брюки, черные туфли, коричневую бейсболку. С собой в день исчезновения взял палки для скандинавской ходьбы.

Всех, кто может помочь с поисками, просят звонить нфоргу Ольге - 89112720645, 89218956537. 19 июля волонтеры уже выходили искать Алексея Хлыбова, но пока безуспешно.

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