Трассу "Кола" перекрыли из-за сильных лесных пожаров в Карелии

Водителей из Мурманской области просят воздержаться от поездок по федеральной трассе "Кола". Фото: Артур Парфенчиков / vk.com/aparfenchikov

Карелия сейчас борется с сильными лесными пожарами, которые распространились более чем на 4 тысячи гектаров. Напомним: на помощь в тушении отправятся десантники авиалесоохраны из Мурманской области.

А пока водителей из Мурманской области просят воздержаться от поездок по федеральной трассе "Кола": лес горит совсем рядом с дорогой, ехать приходится в дыму, что опасно. Тем более, что некоторые участки и вовсе перекрывают.

- С 19.15 18 июля в связи с ухудшающейся видимостью из-за увеличения уровня задымленности от лесного пожара закрыто движение транспортных средств на участке км 649 — 652 автодороги Р-21 «Кола» для всех видов транспортных средств, - сообщили в Упрдор "Кола".

Те северяне, кто успел проехать по трассе, делятся в соцсетях своими впечатлениями.

- Это ужасно. Пять минут в полной тьме, когда на тебя падает пепел. Все в пламени, в машине запах гари. Мы едем, и ничего не видно. Папа резко тормозит перед аварийками чужими, люди просто катятся сзади, на нас летит фура, которая почему-то нас не видит и не успевает тормозить и сигналить нам. Вообще ничего не видно... Ничего, просто белое покрывало. У меня руки тряслись, я думала в истерике с ума сойду, - рассказала одна из подписчиц группы "Мурманск".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительницу Никеля будут судить за нападение на полицейского с кулаками. Женщину разозлило, что страж порядка попросил гостей быть потише (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru