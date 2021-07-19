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Общество19 июля 2021 8:42

Олег Минин стал советником губернатора Мурманской области по здравоохранению

Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации возглавляет ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Олег Минин стал советником губернатор по здравоохранению. Фото: duma-murman.ru

Олег Минин стал советником губернатор по здравоохранению. Фото: duma-murman.ru

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На оперативном совещании 19 июля в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил, что у него будет новый советник: директор Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова ФМБА России Олег Минин будет заниматься своей профильной темой - здравооохранением.

- Вы все его хорошо знаете, прекрасный специалист, уважаемый человек, заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, - сообщил глава региона.

Также Олег Минин с 2011 года является депутатом Мурманской областной Думы, до этого дважды избирался в горсовет Мурманска.

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