В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 263 человека

Всего выздоровело 50 284 человека, 1450 летальных исхода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снова за прошедшие сутки зарегистрировано 263 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего с марта 2020 года в Заполярье подхватил опасную инфекцию 58 564 жителя региона. Больше всего зараженных в Мурманске +131 за сутки, всего 29 327, следом идет Североморск +18, всего 5 280. Тройку замыкает Кандалакшский район +17, всего 3 942.

Роста заболеваемости нет в Ловозерском районе, в ЗАТО Видяево, Полярном, Снежногорске, Полярных зорях и в ЗАТО Заозерск.

Всего выздоровело 50 284 человека, 1450 летальных исхода.

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