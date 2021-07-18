В Мурманске задержали пьяного водителя без водительских прав

Мужчина оказался нетрезвым, да еще и без водительского удостоверения Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ночь на 18 июля сотрудники ДПС остановили водителя, который показался им подозрительным. Мужчина был нетрезвым, да еще и без водительского удостоверения. Проверка показала, что в марте 2020 года он уже привлекался к ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

- Тогда ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 12 месяцев. На момент повторного нарушения срок лишения водительского удостоверения еще не истек, - сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством, автомобиль поместили на штрафстоянку. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ - нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Мужчине грозит до лишение свободы на срок до 2 лет.

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