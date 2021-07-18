В Ковдорском районе спугнули медведя

Косолапый бежал в сторону поселка от свалки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 8 июля, около 8 часов утра рядом с поселком Ёнский мужчина встретил медведя. Хорошо, что сам очевидец был на машине. Косолапый бежал в сторону поселка от свалки. Мужчина быстро сориентировался и сигналами автомобиля стал отгонять медведя обратно, в сторону бывших полей

- Не факт, что хищник не вернётся! Будьте внимательны, не отпускайте детей одних гулять в окрестностях посёлка! - сообщает паблик "Суровый мурманский поселок Ёнский".

Очевидца попросили сообщить информацию в ЕДДС Ковдорского района по телефону 8815 35 50112. Читатели сообщают, что этот медведь бродит там регулярно.

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