В Мурманске будут снимать короткометражку про Достоевского и свитер

В фильме будут принимать участие и сама Алла Матюх, и свитер, и Достоевский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 19 июля, в Мурманске начнут снимать короткометражный комедийный фильм.

История появления сценария этого фильма необычна: весной 2021 года в городе прошел проект "Россия – Норвегия: на перекрестке эпох и культур", посвященный 200-летию Федора Михайловича Достоевского. В рамках проекта проходило состязание переводчиков "АрктикЛирика", в котором приняла участие Алла Матюх - она переводила норвежское стихотворение Хеннинга Хаулида Верпе про свитер и его веселую и одновременно трагическую судьбу.

- История перевода норвежского стихотворения про свитер была настолько трогательной, что команда "Северного характера" решила снять про нее небольшую короткометражку. Руководитель АНО "Продюсерский центр «Северный Характер»" Светлана Солдатова написала сценарий, - рассказывает пресс-служба Центра развития кинопроизводства "Нордфильм".

В фильме будут принимать участие и сама Алла Матюх, и свитер, и Достоевский. Режиссером корометажки будет выпускница киношколы Печенгафильм Екатерина Мавлютова, а оператор – Сергей Пашков. Создатели фильма планируют заявиться с ним на конкурс "Хорошие истории" при Союзе кинематографистов России.

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