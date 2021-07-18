В Мончегорске задержали молодого человека за хранение наркотиков

Максимальный срок наказания, который предусмотрен за такие преступления до 20 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мончегорске полиция задержала молодого человека 2002 года рождения в квартире на улице Кондрикова. У него дома нашли 24 грамма наркотического вещества синтетического происхождения.

- По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ - незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Как выяснила полиция, это не первый случай в истории молодого человека. Ранее он покупал наркотики через Интернет и забирал в специально оборудованном тайнике. Установлены и случаи продажи мужчиной ранее приобретенных наркотиков. Часть вещества он хранил дома для дальнейшей перепродажи.

Максимальный срок наказания, который предусмотрен за такие преступления до 20 лет лишения свободы. Сейчас молодого человека арестовали, он находится по стражей.

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