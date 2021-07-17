В ДТП под Кандалакшей погиб бывший председатель Гаджиевского военного гарнизонного суда Игорь Сизов

Водитель Toyota погиб на месте. Фото: vk.com/kandvkurse

13 июля в Кандалакшском районе столкнулись автомобили HAVAL и TOYOTA. Первый двигался со стороны Санкт-Петербурга и выехал на встречную полосу. Водитель автомобиля TOYOTA погиб на месте до приезда скорой помощи. Им оказался бывший председатель Гаджиевского гарнизонного военного суда Игорь Сизов. Ему было 54 года.

Игорь Сизов в 1989 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. И с 1997 стал работать в судебной системе. Председателем Гаджиевского гарнизонного военного суда было почти 14 лет.

Игорю Сизову было 54 года. Фото: личный архив

- Награжден медалями «За отличие в военной службе» III степени, «За отличие в военной службе» II степени, «За воинскую доблесть» II степени, «За отличие в военной службе» I степени, «За безупречную службу», почетным знаком Губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье», наградным знаком «За служение правосудию», почётной грамотой Совета судей Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Гаджиевского гарнизонного военного суда.

Игоря Сизова похоронят сегодня, 17 июля, на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

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