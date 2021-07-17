Еще 9 человек умерли от коронавируса за последние сутки в Мурманской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 17 июля 2021 года составило 1442 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 9 человек. Это уже четвертый день в июле с таким показателем. А с 9 июля число погибших составляет не менее 8 человек за сутки.

За последний день выявили 262 новых случая заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 58 301 человек.

Врачи просят северян соблюдать масочный режим, потому как мутировавший коронавирус опаснее и протекает тяжелее.

Напомним: пункт вакцинации от коронавируса в Ледовом дворце Мурманска откроется 17 июля. А три других мобильных пункта закроются.

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