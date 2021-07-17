Какая погода будет в Мурманске на неделе: похолодание и дожди

Новая неделя ожидается прохладной. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Эта неделя снова порадовала северян теплом. Пусть и с дождями, но все-таки столбик термометра подбирался к +20 и даже выше, что не могло не радовать. Что готовит новая неделя?

После того, как на выходных еще будет тепло, хоть и дождливо, в Мурманске станет прохладнее. Как обещает норвежский сайт yr.no, с понедельника погода начнет постепенно понижаться, и будет в рабочие дни составлять +10...+13 градусов днем. Осадки ожидаются в начале недели, потом же синоптики обещают пасмурную погоду.

Похожий прогноз дает и "Гидрометцентр", только все же по их данным на неделе мы увидим солнце, а во вторник, 20 июля, ожидается до +22.

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