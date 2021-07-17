В небе над Мурманской областью можно будет наблюдать метеорный поток

Наблюдать Персеиды можно будет при условии, что небо не затянуто облаками. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

17 июля начинается один из самых ярких и красивых потоков года - Персеиды. Его пик придется на 12 и 13 августа - в среднем до 60 метеоров в час. Но и до этого можно будет наблюдать, как красиво расчерчивается небо яркими полосами. Самый интенсивный "звездопад" будет к 4.30 утра.

Жители Мурманской области тоже смогут наблюдать Персеиды, если только над головами не будет облаков. Хотя нам повезло меньше, чем жителям других регионов: у нас еще длится полярный день, а потом начнутся белые ночи, а из-за них небесное шоу теряет часть эффектности.

Закончится метеорный поток 24 августа.

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